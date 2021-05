Nel 2021 solo l’Inter ha vinto più partite della Lazio in percentuale. La squadra di Inzaghi è tra le più in forma

La Lazio si appresta ad affrontare la Fiorentina per la prima delle 5 finali che aspettano i biancocelesti. La Champions è ancora alla portato e la squadra di Inzaghi deve continuare a mettere in mostra quanto fatto nelle ultime uscite. I biancocelesti sono tra le squadre più in forma del campionato, ma c’è una squadra che ha fatto meglio.

Nel 2021 solo l’Inter ha vinto più partite in percentuale (75%), rispetto alla Lazio (74%).

