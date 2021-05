NULE. Omicidio nella tarda serata di ieri nelle campagne tra Nule e Bitti: un allevatore di 76 anni Francesco Dessena di Nule è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. L’allarme è scattato quando i familiari si sono preoccupati perchè l’uomo non era rientrato a casa. Immediate le ricerche e Francesco Dessena è stato trovato poco prima delle 23 ormai privo di vita. É stato ucciso con una fucilata in pieno volto che lo ha sfigurato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bono e del Reparto operativo del comando provinciale, il sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Nuoro Giorgio Bocciarelli e il medico legale.

