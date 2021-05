Si è tenuto in serata, convocato dal Capo Dipartimento Fabrizio Curcio, il Comitato Operativo della Protezione Civile, per un’analisi degli ipotetici scenari dovuti al rientro incontrollato in atmosfera del lanciatore spaziale cinese Lunga marcia 5B, in modo da poter condividere tutte le informazion