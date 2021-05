Si comunica che all’esito dell’esame della Commissione di Primo Grado delle Licenze UEFA il Sassuolo Calcio, sia per la Squadra Maschile che per la Squadra Femminile, ha ottenuto la Licenza UEFA valida per la disputa delle competizioni internazionali per la stagione sportiva 2021/2022. Un’importante conferma per entrambi i settori del Club, che già lo scorso anno avevano tagliato insieme il traguardo. Source