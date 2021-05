Per la prima serata in tv, venerdì 7 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda ” Top Dieci”. Due squadre, ciascuna composta da 3 celebrities, si affrontano in una serie di divertenti round di gioco alla scoperta dell’identità del nostro Paese. Il loro compito sarà infatti quello di riempire tutte le posizioni di diverse hit parade legate alla cultura pop d’Italia (musica, cinema, spettacolo, abitudini, curiosità…) tracciando così un preciso identikit del bel Paese, dei suoi usi e costumi e dei gusti degli italiani. Le classifiche riguarderanno sia il passato che il presente, in un gioco con il tempo che ci permetterà di ricordare ciò che siamo stati e riflettere su ciò che siamo. Conduce Carlo Conti.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La testa del serpente”: continua la caccia a Merriweather, il boss che spaccia la droga contraffatta che ha quasi ucciso la figlia di Fornell. To bias non dà più sue notizie da tre mesi, ma Gibbs non si arrende…

I casi di cronaca saranno al centro dell’attenzione su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.45 ci sarà una nuova puntata de “L’isola dei famosi”, il reality condotto da Ilary Blasi.

Su La7 alle 21.15 sarà la volta di “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Mother’s day”; su Italia1 alle 21.20 “Transformers – L’ultimo cavaliere”; su Rai4 alle 21.20 “Dalla Cina con furore”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – L’amore non muore mai”; su Iris alle 20.55 “Dante’s Peak – La furia della montagna” e su Italia2 alle 21.10 “Oculus – Il riflesso del male”.

Su Rai5 alle 20.45 “Art night – Art rider: Da Gabii a Subiaco”. Andrea viaggerà alla scoperta delle bellezze della valle dell’Aniene, fino a Subiaco, al monastero di San Benedetto. A seguire, “Fontana”: Lucio Fontana, la storia del grande anticipatore e indiscusso protagonista del secondo 900 che inventato un nuovo modo di concepire l’arte e lo spazio.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ane Gardien” e su Mediaset Extra alle 21.05 “Attacco allo Stato”.

