Città di Castello.

Fino a qualche settimana fa sembrava un miraggio e invece l’Only Wine scenderà in campo nel 2021 per lanciare la sua “sfida” alla pandemia, prendendo per mano i 100 produttori under 40 e le piccole cantine al di sotto dei 7 ettari, che stanno aspettando da un anno di poter tornare in pista.

La decisione è stata presa nelle ultime ore dall’Ac Company guidata da Andrea Castellani, ideatore della manifestazione in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier nella figura del Presidente di AIS Umbria Sandro Camilli. La manifestazione avrà una nuova veste attraverso un nuovo format che prevede una fiera interamente outdoor. La manifestazione si svolgerà, infatti, presso Palazzo Vitelli Sant’Egidio a Città di Castello occupando l’intero parco per l’area espositiva il 19 e 20 giugno 2021.

“Ci siamo fatti coraggio afferma – Castellani – e abbiamo accolto le numerose richieste da parte dei nostri produttori che avevano voglia di rinascere. Infatti questa edizione sarà per noi e per il settore enoico delle piccole produzioni una sorta di resurrezione dalle ceneri di questa ondata pandemica”.

