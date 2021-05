Si avvicina il giro di boa per il Campionato Under 17. Domenica 9 Maggio si disputa la 5^ giornata che equivale all'ultima giornata di andata. Vediamo il programma degli 8 gironi che hanno sostituito i precedenti A-B-C. Girone 1 Turno di riposo per la capolista Genoa. Opportunità di sorpasso per la Juventus che ospita la Virtus Entella. Il Torino a caccia dei primi punti in campionato contro la Sampdoria. Source