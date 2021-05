Belluno, 8 maggio 2021 – Oggi si sono svolte sedute vaccinali, oltre che nei drive in dell’Ulss Dolomiti, anche a Lamosano e a Borgo Valbelluna a cura dei medici di famiglia.

In giornata sono stati attivati ulteriori posti prenotabili per persone tra 50 e 59 anni, anche al nuovo centro vaccinale di Sedico attivato in collaborazione con Luxottica.

In totale, i posti attivati per la vaccinazione di persone tra 50 e 59 anni dall’8 maggio al 9 giugno in Ulss Dolomiti sono ad oggi 13.465. Alle 17.30 di oggi, i prenotati erano 4.981. Rimangono quindi disponibili 8.484 posti per 50-59enni.

Sono sempre prenotabili le vaccinazioni per le altre categorie previste dal piano vaccinale: gli over 60, estremamente vulnerabili, disabili e conviventi di vulnerabili e disabili

L’articolo Campagna vaccinale Ulss Dolomiti: Alle ore 19.00 superate le 94.840 dosi di vaccino somministrate proviene da Bellunopress – Dolomiti.