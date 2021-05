Gaetano Castrovilli, calciatore della Fiorentina, ha parlato al termine del match ai microfoni di Dazn. Le sue parole

SUL CAMBIO RITIRATO – «Avevo subito un brutto fallo e sono stato in campo altri due minuti per vedere come stessi: stavo bene e ho detto al mister di non fare il cambio».

SULLA PREPARAZIONE TATTICA – «In settimana abbiamo preparato questo tipo di partita e il mister ha avuto ragione. Abbiamo giocato bene ed ora testa al Cagliari».

SULLA PAURA – «La paura un po’ ti blocca ed oggi siamo stati bravi a scioglierla. Abbiamo una squadra forte ed oggi è andata bene così. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci».

SULLA MENTALITA’ – «Adesso siamo più spensierati e, per questo, giochiamo meglio e creiamo molte occasioni».

