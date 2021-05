Per l’Amministrazione comunale di Rionero in Vulture il prolungamento della zona rossa potrebbe trasformarsi in una chiusura definitiva di tante attività economiche. Si tratta delle stesse imprese su cui si basa la nostra economia, fatta anche di piccole realtà che oggi non possono essere lasciate sole.

Chiediamo che il Presidente della Giunta regionale intervenga con un sostegno immediato alle attività economiche costrette alla chiusura prolungata in tutti i comuni che sono diventati zona rossa. Le attività commerciali che stavano già da anni lottando con tutte le proprie forze contro la crisi economica, sono vicine alla chiusura definitiva.

Serve un aiuto immediato per queste attività, troppo a lungo costrette alla chiusura e oramai stremate dalle restrizioni adottate per contrastare l’emergenza sanitaria. Comprendiamo il momento di forte difficoltà, ma gli operatori economici delle nostre comunità non possono più permettersi di aspettare. Chiediamo, pertanto, un’attenzione particolare e un intervento tempestivo a favore delle attività economiche in ginocchio a causa del susseguirsi di chiusure straordinarie.

Assessore alle attività produttive – Comune di Rionero in Vulture

Antonio Schirò