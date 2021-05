In vista della riapertura al pubblico del Teatro Donizetti restaurato, da martedì 11 maggio sarà possibile acquistare online su www.teatrodonizetti.vivaticket.it i biglietti per gli spettacoli inseriti nel programma “D’incanto” e per le visite guidate.

Da sabato 15 maggio l’acquisto potrà avvenire anche nella nuova biglietteria del Teatro Donizetti (all’interno, in Piazza Cavour 15) solo ed esclusivamente su appuntamento, chiamando i numeri 035.4160 601/602/603 (da martedì a sabato ore 9.30-11.30 e ore 13.00-20.00).

Dall’11 maggio saranno disponibili quindi i biglietti per i primi spettacoli in programma (tutti con inizio alle 19) che rappresentano le diverse anime della Fondazione Teatro Donizetti guidata dal presidente Giorgio Berta e dal direttore generale Massimo Boffelli: mercoledì 2 giugno il sipario si alzerà su Donizetti Revolution vol. 7 la conferenza spettacolo di Francesco Micheli, direttore artistico del festival Donizetti Opera con la partecipazione dei soprani Caterina Sala e Carmela Remigio con il pianista Michele D’Elia che presenteranno l’edizione 2021 (posto unico 10 euro); quindi venerdì 4 e sabato 5 giugno sarà la volta della prosa – la cui stagione è diretta da Maria Grazia Panigada – con il nuovo reading Novecento di e con Alessandro Baricco con le musiche di Nicola Tescari e la scenografia di Tommaso Arosio ed Eleonora De Leo; venerdì 11 giugno toccherà a Bergamo Jazz – direttrice artistica Maria Pia De Vito – che presenta in prima assoluta un quartetto composto da Michael League (basso elettrico), Lionel Loueke (chitarra), Bill Laurence (pianoforte) e Jeff Ballard (batteria) con una musica aperta anche a influssi pop e africane; venerdì 18 e sabato 19 giugno nuovo appuntamento con la prosa con Trascendi e Sali di e con Alessandro Bergonzoni che firma anche la regia con Riccardo Rodolfi e le scene; venerdì 25 giugno ancora jazz con Danilo Rea (pianoforte) impegnato prima in veste solistica e poi in un inedito incontro con Gianluigi Trovesi (sax alto), il più internazionale dei jazzisti bergamaschi. Per tutti questi altri spettacoli i biglietti hanno un costi da 15 a 38 euro (intero) e da 12 a 30 euro (ridotto).

La programmazione artistica del festival della riapertura “D’incanto” sarà caratterizzata inoltre da una serie di visite guidate teatralizzate, originali e immersive, denominate Donizetti On, in versione standard e live, da un’idea, testo e regia di Francesco Venturi, con la voce in italiano di Maurizio Donadoni e in inglese dei Claire Dowie.

Il calendario per i biglietti in vendita dall’11 maggio

Donizetti ON – live

maggio: sabato 29 e domenica 30 (ore 10-19)

giugno: domenica 6, domenica 13, domenica 20, sabato 26, domenica 27 (ore 10-19) e martedì 22 (ore 15-18)

biglietti: intero € 12,00 | ridotto € 10,00

Donizetti ON

Giugno: martedì 8, lunedì 21, mercoledì 23, martedì 29 (ore 10-15) e martedì 22 (ore 10-12)

Biglietti: intero € 8,00 | ridotto € 7,00

Le visite hanno una durata di circa 40 minuti e sono previsti turni per visitatori non udenti e con disabilità motoria.

Il lavori di restauro del Donizetti

Cominciati il 5 febbraio 2018, il progetto è stato ideato dallo Studio Berlucchi di Brescia, mentre l’appalto è stato affidato alla ditta Fantino Costruzioni Spa (Capogruppo) in ATI con Notarimpresa Spa. I costi iniziali complessivi, stimati a 18 milioni di euro, sono stati rispettati e la copertura è stata garantita sia dagli enti pubblici sia da un significativo apporto di privati pari a circa 9.5 milioni di euro, attraverso l’Art Bonus. I lavori hanno interessato tutta la struttura e sono stati finalizzati principalmente alla realizzazione di sale per l’orchestra nella zona sotto platea, della buca orchestrale mobile, di un nuovo corpo edilizio per i camerini, nuova biglietteria, bar e bar per il pubblico della galleria, nuovi uffici nel corpo ovest, sala prove, sale per catering e attività per il pubblico, e naturalmente al restauro dei palchi, del soffitto di platea e del foyer. Un lavoro davvero imponente pensato per fare del Donizetti un teatro moderno, in linea con le più recenti normative di sicurezza, ma soprattutto un luogo di aggregazione indipendente dagli spettacoli in scena, vivibile tutto l’anno dalla città in spazi diversi. Il Teatro Donizetti – che già nel novembre 2019 aveva accolto nel Cantiere il pubblico per la prima mondiale dell’opera L’ange de Nisida (lavoro di Gaetano Donizetti che si credeva perduto e che ha ottenuto il Premio Abbiati dall’Associazione nazionale critici musicali) – è tornato in attività nell’autunno 2021, accogliendo le fasi produttive del festival Donizetti Opera, svoltosi in streaming in assenza di pubblico.