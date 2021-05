Tre torrentisti termolesi impegnati nel torrente Quirino lungo le montagne di Guardiaregia sono dispersi e sono in corso le ricerche per recuperarli. I tre non hanno fatto rientro a casa ed è quindi scattato l’allarme.

Sono iniziate le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco mentre le squadre forra del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) sono giunte sul posto dove ci sono anche i carabinieri di Guardiaregia.

Seguono aggiornamenti