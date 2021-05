CAMPOMARINO, – Cade da una impalcatura facendo un “volo” di quasi 30 metri e muore sul colpo. E’ accaduto oggi pomeriggio, poco prima delle 15, in via Pertini a Campomarino.

A perdere la vita nell’infortunio sul lavoro è stato un uomo di 55 anni, residente a Jesi (Ancona). Si tratta di un operaio di una ditta edile impegnata in lavori di consolidamento e sistemazione dei piloni di un viadotto, in via Pertini, a Campomarino.

Secondo un primo riscontro, l’uomo si trovava sotto la strada per effettuare la manutenzione delle fondamenta. Per cause in corso di accertamento, è caduto finendo al suolo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 Molise, i Carabinieri del paese e i Vigili del Fuoco.

