Borgo Valbelluna, 8 maggio 2021 – Taglio del nastro con l’olimpionico Oscar De Pellegrin oggi pomeriggio al Ristorante hostaria vinoteca Ca’ De l’Art (ex Busa del Tor) con la nuova gestione di Laura e Patrik. A fare gli onori di casa c’era l’inossidabile Oscar De Bona, che riferendosi all’attuale periodo difficile per la pandemia, ha citato il motto della città di Feltre “Sempre avanti contro ogni avversità”. E’ seguito l’intervento di Danilo De Toni, sindaco di Alleghe, Comune di provenienza di Patrik De Vallier executive chef di Ca’ De L’Art, che ha rafforzato il concetto espresso da Oscar De Bona citando Einstein: “La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. E’ nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato”. A rappresentare il sindaco del Comune di Borgo Valbelluna, c’era l’assessore Simone Deola che ha portato i saluti del Primo cittadino e un in bocca al lupo alla nuova gestione. La serata è proseguita con la degustazione dei piatti dello chef, intrattenimento, giochi e cabaret all’interno del grande parco. Mentre un grande spiedo iniziava a girare con fuoco a legna, per l’attesa apertura al pubblico di domani, domenica 9 maggio.

