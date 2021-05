Per la prima serata in tv, sabato 8 maggio Rete4 alle 21.20 proporrà la visione di “Milano 2020”, il docufilm sui primi giorni del Covid in Italia.

Ricostruisce l’inizio della diffusione esponenziale del virus, visto attraverso le sale rianimazione dell’Ospedale Policlinico e dell’Ospedale San Raffaele, la redazione di un quotidiano milanese, la sala operative del Comando dei Carabinieri, il volontariato di Emergency e della Casa della Carità.

“Milano 2020” racconta anche la storia di Diego, 18 anni compiuti due settimane prima che in Italia esplodesse l’emergenza Covid-19. Anche se giovane e perfettamente sano, i suoi polmoni sono stati letteralmente “bruciati” dal virus. A salvarlo è stato un trapianto record effettuato al Policlinico di Milano e mai tentato prima in Italia.

Il docufilm è la cronaca in presa diretta dei 70 giorni in cui tutto è iniziato. Con immagini inedite, storie personali e tante testimonianze, tra cui quelle di Don Virginio Colmegna (Casa della Carità), Mario Nosotti (Policlinico), Marco Tarquinio (Avvenire) e Alberto Zangrillo (San Raffaele).

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “L’oro di Scampia”. A Scampia la camorra assolda i ragazzi sin dalla più giovane età per renderli vedette, corrieri della droga o sicari. Qui si trova la palestra di Enzo Capuano, dove insegna judo ai ragazzi del quartiere, strappandoli alla strada.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il potere”: una giornalista politica del New York Times, Addie Ricard, viene rapita. Indagando, si scopre che ha una relazione segreta con un Senatore: chi vogliono realmente colpire i rapitori?

Su RaiTre alle 21.45 ci sarà una nuova puntata di “Sapiens – Un solo pianeta”.

Su Canale5 alle 21.25 “Amici”, condotto da Maria De Filippi.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Madagascar 2 – Via dall’isola”; su La7 alle 21.15 “Un marito per Cinzia”; su Rai4 alle 21.20 “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata”; su Iris alle 20.25 “Ransom – Il Riscatto” e su Italia2 alle 21.10 “Blu profondo”.

Su Rai5 alle 20.30 trasmetterà “Sei personaggi in cerca d’autore”. A ormai cent’anni dalla prima messa in scena dei “Sei personaggi” al Teatro Valle di Roma, il 9 maggio 1921, il capolavoro pirandelliano torna a vivere negli spazi del leggendario teatro capitolino con la regia di Luca De Fusco e l’interpretazione di Eros Pagni.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me – Il pifferaio magico”; su La5 alle 21.05 la replica de “L’isola dei famosi” e su Mediaset Extra alle 21.05 la replica de “Le Iene show”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset