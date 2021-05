In estate, si spera già a partire dal mese di giugno, si trasferirà definitivamente la sede dello Spazio Informagiovani di Bergamo. Che non si ubicherà, quindi, più in via Polaresco, ma nell’edificio accanto all’Urban Center in Piazzale Alpini.

Informagiovani è un servizio gratuito d’informazione e orientamento per i giovani offerto dal Comune di Bergamo, ma è soprattutto un luogo d’incontro dove persone qualificate sono a disposizione dei giovani e delle giovani della città, delle loro famiglie e adulti di riferimento per accompagnarli nelle scelte importanti riguardo al futuro scolastico o lavorativo.

L’informagiovani è anche un’occasione per scoprire opportunità di volontariato e mobilità internazionale.

“Un servizio essenziale in particolare in questi tempi in cui più che mai le giovani generazioni hanno bisogno di occasioni di incontro, dialogo sul proprio futuro e prossimità”, dichiara l’assessora all’istruzione e politiche giovanili Loredana Poli.

“Abbiamo chiuso il passaggio che collegava piazzale alpini alla stazione degli autobus che creava non pochi problemi di sicurezza e lì abbiamo ricavato lo spazio su due piani dove andrà ad installarsi l’Informagiovani. Lo spazio è pronto, ora è solo in attesa di essere arredato” spiega l’assessore ai lavori pubblici Marco Brembilla.

Nei prossimi mesi verrà così a crearsi un polo culturale e di informazione per i giovani grazie alla presenza dell’Informagiovani e di Bergamoscienza che continuerà a mantenere il suo spazio all’Urban Center.

Ma, in vista dell’estate, per rendere quest’area maggiormente attrattiva per le generazioni più giovani anche da un punto di vista ricreativo e delle opportunità di incontro, non si esclude la possibilità di allestire un “estivo” in Piazzale Alpini, nella parte più prossima ai due poli giovanili.

“A breve uscirà il bando e parteciperemo – ha dichiarato Poli – Conosciamo i problemi di allestire un estivo in quell’area, ma ci proviamo: sarebbe una bella occasione di incontro e dialogo per i più giovani. Ovviamente a patto che non intacchi in alcun modo il mercato del lunedì mattina nella medesima piazza e che sia possibile da gestire al meglio dal punto di vista delle norme sanitarie”.