Un’esperienza formativa di alto livello si sposa a un progetto di innovazione tecnologica a supporto delle imprese del territorio. È il progetto “T@le” lanciato dal Consorzio Intellimech per la ricerca interdisciplinare nell’ambito della meccatronica, all’interno dei progetti condivisi sviluppati per i soci che si sta concretizzando negli spazi del Laboratorio Smile al Kilometro Rosso Innovation District, gestito da Servizi Confindustria Bergamo.

L’obiettivo del progetto condiviso è costruire un Digital Twin, gemello virtuale della linea dimostrativa presente nel Laboratorio Smile, applicato a un contesto produttivo reale. Al progetto stanno già lavorando fianco a fianco due studenti del percorso post-diploma in Automazione e sistemi meccatronici industriali della Fondazione ITS Lombardia Meccatronica e alcuni studenti del corso di Laurea magistrale in Ingegneria meccanica, curriculum Smart technology engineering, dell’Università di Bergamo, sotto la guida dei ricercatori di Intellimech.

Nei prossimi giorni il gruppo di lavoro beneficerà anche del supporto formativo di Siemens Italia – una realtà che si distingue, tra i vari ambiti, nel campo dell’automazione e digitalizzazione dell’industria – che fornirà il proprio contributo tecnologico, di know-how ed esperienza.

Il progetto assume una doppia caratterizzazione: di innovazione tecnologica applicata al panorama delle imprese afferenti al Consorzio Intellimech, campione rappresentativo del contesto manifatturiero Lombardo, e di sperimentazione di modelli formativi avanzati, che massimizzano le potenzialità del lavoro fianco a fianco fra giovani in possesso di diverse competenze, in grado però di dialogare. La collaborazione tra Università e ITS su progetti a elevato contenuto innovativo e in stretto raccordo con le imprese è un obiettivo fortemente sostenuto da Confindustria Bergamo per poter creare un ecosistema che valorizzi le migliori capacità del territorio. E’ proprio questo spirito che ha animato il Laboratorio Smile, acronimo di Smart Manufacturing Innovation Lab for Enterprises, che punta a favorire l’integrazione tra il mondo delle imprese e della ricerca, ospitando attività laboratoriale rivolta agli studenti delle scuole ad indirizzo tecnico oltre che agli studenti dell’ITS Lombardia Meccatronica e percorsi di formazione continua altamente specialistici. In questo senso “T@le” può essere considerato un progetto pilota, destinato a fare da apripista a ulteriori esperienze.

Nella tecnologia Digital Twin, in cui si muove la ricerca, i dati raccolti sul campo alimentano il gemello digitale conferendogli un comportamento virtuale fedele alla realtà. Sfruttando tale binomio è così possibile ottenere simulazioni precise e adattative rispetto al contesto, con ricadute importanti nella accuratezza degli scenari stimati e con benefici su diversi fronti, per esempio per programmare le politiche di manutenzione o relative al bilanciamento delle linee produttive prevedendo anche il comportamento futuro e in generale per testare il comportamento di macchinari o impianti in corso di progettazione.

Con la prima parte della sperimentazione, che dovrebbe concludersi a luglio 2021, si punta a costruire una prima versione del dimostratore utile a dare ai soci del Consorzio Intellimech una visione preliminare su costi, strumenti, limiti e benefici in un reale contesto produttivo. La versione finale del dimostratore verrà invece presentata alle aziende di Intellimech a fine anno.