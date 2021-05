Anche a Bergamo Fratelli d’Italia ha organizzato un flash mob per dire “Basta al coprifuoco!“, sabato 8 maggio.

Una delegazione di rappresentanti dei circoli provinciali di Fdi e di Gioventù Nazionale si è trovata davanti alla Prefettura per rilanciare il messaggio di Giorgia Meloni, che da tempo denuncia l’inutilità e dannosità del coprifuoco alle 22.

“Si tratta di una misura che è in contrasto con i diritti delle persone e degli imprenditori – dichiarano Daniele Zucchinali e Arrigo Tremaglia – e che va oltre gli ambiti che competono allo Stato. Per questo chiediamo la sua definitiva rimozione, anche perchè la sua efficacia in termini di contagio non è stata mai provata né richiesta da alcun organismo tecnico scientifico qualificato”.

“Purtroppo il Senato ha bocciato l’emendamento di Fratelli d’Italia al decreto Covid per posticipare almeno alle ore 24 il coprifuoco. Ancora una volta la maggioranza in Parlamento sostiene le misure liberticide e anticostituzionali del governo – aveva dichiarato Giorgia Meloni pochi giorni fa -. Ma la battaglia di Fratelli d’Italia contro il coprifuoco ed a favore delle riaperture prosegue – concludono Zucchinali e Tremaglia – e continueremo a chiedere che i partiti si esprimano, si manifestino apertamente, davanti a tutti gli italiani e agli operatori dei settori più colpiti dalla crisi”.