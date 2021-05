Intervallo e cambio di modulo per il Cagliari che passa alla difesa a quattro. Entra Zappa esce Andrea Carboni

La prestazione non positiva come nelle partite precedenti, porta Leonardo Semplici a sostituire Andrea Carboni con Gabriele Zappa. In campo si prospetta dunque un altro modulo, il 4-3-2-1. Joao Pedro si affianca a Nainggolan sulla linea della trequarti mentre Pavoletti resta l’unica punta.

