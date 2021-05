Quell0 di oggi tra Benevento e Cagliari sarà un doppio duello: Inzaghi è alla prima sfida salvezza mentre Semplici è decisamente più esperto

Il match tra Benevento e Cagliari è attesissimo. Un solo punto di distacco, un solo posto in classifica separa le due squadre che oggi pomeriggio, al Vigorito, si affronteranno in una partita che vale un’intera stagione. I giallorossi arrivano da un periodo decisamente negativo, con due sconfitte consecutive alle spalle contro Udinese e Milan, mentre gli isolani sono reduci da tre vittorie e un ottimo pareggio contro il Napoli.

Filippo Inzaghi, che ha vissuto esperienze di ogni genere nella sua carriera da calciatore e allenatore, è chiamato a far fronte a uno scontro salvezza che porta sé una certa tensione, sopratutto perché per lui rappresenta una novità dopo che ha festeggiato due promozioni da tecnico. Leonardo Semplici – come ricorda La Gazzetta dello Sport – alle sfide-salvezza è abituato e proprio per questo motivo i rossoblù vivranno l’approccio alla gara in maniera più serena, benché la squadra non sia ancora del tutto fuori pericolo.

L’articolo Benevento Cagliari, Semplici vuole blindare la Serie A: è duello con Inzaghi proviene da Cagliari News 24.