Il Cagliari è pronto per la trasferta di oggi contro il Benevento: i rossoblù devono vincere per raggiungere l’obiettivo di rimanere in A

Il match tra Benevento e Cagliari è alle porte. Le due squadre si incontreranno oggi (ore 15:00) tra le mura del Vigorito nella sfida valida per la trentacinquesima giornata di campionato. Una partita che vale una stagione per entrambe le squadre che si giocano la permanenza in Serie A.

Gli isolani – come ricorda il Corriere dello Sport – hanno racimolato dieci punti in quattro giornate, un ottimo gruzzolo che ha permesso agli uomini di Leonardo Semplici di risalire in classifica e, posizionandosi momentaneamente al quartultimo posto fuori dalla zona retrocessione. Mancano ancora quattro giornate alla fine della stagione, ma per compiere l’opera sarà fondamentale uscire vincenti contro il Benevento.

