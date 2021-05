I playoff scudetto al Femminile cominciano all’insegna dell’equilibrio. Statte e Lazio pareggiano 1-1 a Montemesola, in gara-1 dei quarti, nel remake della scorsa semi di Coppa Italia. Le ragazze di Marzella la sbloccano in apertura di ripresa con Sara Boutimah, ma la Lazio risponde nel finale di frazione con Taninha: pari e patta. Domenica le altre. TUTTI IN FILA dietro il Città di Falconara, signora della regular season nonché trionfatrice nella Final Eight di Rimini. Le imbattute Citizens incrociano i destini di un Cagliari capace di cambiare passo nell’ultima parte di campionato. Anche il Montesilvano sembra favorito con il Città di Capena. Riecco il Kick Off, assente giustificato nell’evento romagnolo di Coppa Italia: le All Blacks… Source