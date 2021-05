È il successo della Siac Messina a inaugurare la post season del campionato Under 19: i ragazzi di D’Urso si impongono 8-6 sul campo del Meta Catania Bricocity nell’accoppiamento 14 del turno preliminare dei playoff scudetto, viatico per l’accesso ai sedicesimi. L’acuto di Corrieri e compagni apre un programma che prevede altre tredici sfide secche nella serata di mercoledì 12. SEGUONO AGGIORNAMENTI E SERVIZIO COMPLETO LA FORMULA – La fase inaugurale della caccia al tricolore di categoria coinvolge le seconde classificate dei diciotto gironi di campionato e le otto migliori terze, per un totale di ventiquattro formazioni. Si gioca in gara unica sul campo della miglior piazzata: in… Source