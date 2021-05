Il gruppo Fai Giovani di Belluno ha organizzato una conversazione on line dedicata allo storico cinema Italia di Belluno. Il gestore Manuele Sangalli porterà il pubblico dietro le quinte del cinema Italia, in un viaggio virtuale alla scoperta dei misteri e tecnicismi di un mestiere poco noto. Si parlerà della nascita e della evoluzione di questo luogo storico, costruito nel 1926 dall’architetto Riccardo Alfarè in un’area dove sorgeva una chiesa trecentesca, e si potrà capire meglio il fascino che tuttora questo luogo esercita sui bellunesi.

L’appuntamento è martedì 11 maggio alle 21.00 sulla piattaforma digitale Zoom, prenotazione obbligatoria al sito https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/ scrivendo nel motore di ricerca degli eventi “cinema Italia”.

