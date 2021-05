Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato al termine del match ai microfoni di Dazn. Le sue parole

Al termine di Fiorentina-Lazio, Rocco Commisso ha parlato ai microfoni di Dazn commentando la partita dell’Artemio Franchi. Le sue parole:

VLAHOVIC – «Quando ho fatto i palleggi con Vlahovic è quando aveva fatto 7 gol e da quel momento ha fatto 14 gol. Quindi, se qualcuno vuole imparare qualcosa di calcio venga da me».

SCARAMANZIA – «Io sono sposato da 46-47 anni ed è il primo anno che no sto con mia moglie, che ora è in America. Lei mi vuole lì e i ragazzi mi vogliono qui. Speriamo che ci porti fortuna».

IACHINI- «Non parlo del mercato né degli allenatori. voglio solo ringraziare Beppe Iachini perché ha dato una grande gioia stasera a tutti i fiorentini e siamo ad un passo dalla salvezza».

STADIO – «Viola Park sta andando benissimo: c’è un ricorso al TAR e si vedrà cosa succederà. Per lo stadio parleremo con il sindaco per vedere cosa possiamo fare qui al Franchi».

STAGIONE – «Io non pensavo che arrivassimo a tre giornate a giocarci la salvezza, mi aspettavo di fare molto di più e di stare nella parte sinistra della classifica dopo tutti i soldi che abbiamo speso. Ora pensiamo solo al Cagliari e poi pensiamo dopo a quello che succederà. Ringrazio solamente Beppe Iachini per aver fatto questi punti nelle ultime partite. Ho ringraziato tutti i ragazzi per quello che hanno fatto oggi e andiamo avanti».

FUTURO – «Ora comunque pensiamo al Cagliari, dopo vi darò altre risposte e toccheremo altri temi»

