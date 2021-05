Il Lions Club Belluno, dopo l’apprezzato intervento per le scuole primaria e secondaria di Limana, ha voluto donare alle scuole di Borgo Valbelluna diciotto personal computer usati e ricondizionati da destinare a ragazzi che, a seguito della pandemia sono costretti a seguire le lezioni a distanza (DAD).

Una delegazione del Lions Club di Belluno, guidata dal presidente Giosaffatte Panella, dalla socia Lions Sabrina Bulegato delegata al Services e dal tesoriere Stefano Janiro, è stata accolta nel cinquecentesco salone municipale di Mel dal vicesindaco Monica Frapporti che ha ringraziato per questa meritoria iniziativa.

“Quest’iniziativa è l’esempio concreto di come unendo le forze, si riescono a realizzare concretamente dei progetti che hanno anche una valenza particolare”. Così si è espressa la vicesindaco Monica Frapporti che ha aggiunto: “In questo periodo dove anche gli studenti sono costretti al distanziamento, i computer sono uno strumento molto utile per la didattica, ma non solo. Questo progetto, molto valido, va nella direzione di sensibilizzare tutti noi verso la lotta allo spreco, un messaggio per andare verso un’economia circolare”.

A queste parole il Presidente del Club Panella ha affermato: “Come tutti i nostri Services, cerchiamo di utilizzare le competenze, le risorse e i contatti che abbiamo per fare squadra. In questo caso ringraziamo vivamente la Start UP Informatica srl rappresentata da Alberto Bonan, oggi con noi, che riesce a dare nuova vita alle apparecchiature da dismettere ripulendole e ricondizionandole. Come Lions siamo impegnati sul fronte ambientale su quattro punti, le quattro R: recupero, riciclo, riduzione, riutilizzo”.

Per il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Mel dott. Umberto De Col: “Riceviamo questo materiale, per noi prezioso. E’ in atto un cambiamento volto alla tecnologia e anche le famiglie più in difficoltà, come le straniere, si stanno avvicinando alle forme nuove di comunicazione con la scuola. La tecnologia non è solo utile per la didattica e per ricevere le nostre circolari, ma anche per rendere meno isolate le persone in un territorio bello come il nostro ma ampio e le aiutano anche nelle piccole cose come ad esempio pagare una bolletta. Dalla prossima settimana faremo partire un percorso di formazione per le famiglie con formatori qualificati”.

L’articolo Il Lions Club Belluno dona 18 Pc alle scuole di Borgo Valbelluna proviene da Bellunopress – Dolomiti.