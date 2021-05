Due persone, un giovane e una donna, sono rimasti feriti questa sera in un incidente che si è verificato sulla Ss 106 nel comune di Botricello, poco dopo le 23.30 di sabato. I feriti erano conducenti dei due mezzi coinvolti nel sinistro una Alfa 147 e una Toyota Yaris.

Sul posto personale del 118 che li ha soccorsi e poi trasportati in ospedale, i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina che hanno messa in sicurezza i veicoli e la zona e i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.

Disagi per la viabilità.