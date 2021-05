Per la prima serata in tv, domenica 9 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “La compagnia del cigno 2”, con Alessio Boni e Anna Valle. Verranno proposti due episodi dal titolo “Segreti e menzogne” e “Lo strappo”.

Nel primo, le circostanze del tragico evento che ha coinvolto il Maestro Kayà sono poco chiare e l’Ispettrice Modiano, chiamata a indagare sul caso, nutre dei seri dubbi su Luca. In Conservatorio sono tutti sconvolti, ma i ragazzi della Compagnia di nuovo uniti sono pronti a tutto pur di dimostrare l’innocenza del loro Maestro…

Nel secondo, l’amore molto spesso ha delle conseguenze dolorose e i ragazzi della Compagnia devono farne i conti. In particolare Robbo che deve confrontarsi con la libertà di Natasha e Rosario che soffre per le difficoltà della sua relazione con Anna. Mentre Barbara, con l’aiuto dei suoi Maestri e della Compagnia, trova la forza di reagire al potere manipolatorio di Lorenzo…

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Sabotaggio”: Jackson si lamenta con Grey del cattivo comportamento del suo istruttore, Doug Stanton. Harper va ad iscrivere la figlia all’Accademia di Musica ed incontra Alonzo Smith, anche lui lì per iscrivere sua figlia…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa“, condotto da Fabio Fazio, mentre su La 7 alle 20.35 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Su Canale5 alle 21.20 proporrà “Avanti un altro… pure di sera!”, condotto da Paolo Bonolis.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “12 anni schiavo”; su Italia1 alle 21.20 “Tata Matilda e il grande botto”; su Rai4 alle 21.20 “Inheritance – Eredità”; su La5 alle 21.05 “I circuiti dell’amore” e su Iris alle 20.55 “Identità violate”.

Rai5 alle 20.50 trasmetterà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”, il secondo episodio di “Alpi, fuga per la sopravvivenza” ci mostrerà una lupa che deve affrontare condizioni di vita estreme. Nella seconda parte, Gianfranco Anzini ci svelerà i segreti di un territorio in continuo cambiamento: la Valmarecchia.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21 “Pupetta – Il coraggio e la passione” e su Italia2 alle 21.10 “Young Sheldon”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset