Tramite il social Twitter l’ex arbitro Luca Marelli ha commentato la scelta dell’arbitro Doveri di non assegnare il rigore al Benevento. Ecco le sue parole sull’episodio.

@LucaMarelli72: “Frasi di #Vigorito? Delle parole e delle illazioni si assume le responsabilità. Concettualmente non ha torto sul VAR. #Vigorito non ha centrato il problema, per il protocollo non è un episodio da VAR” #BeneventoCagliari

