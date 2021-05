Trasferta in casa del retrocesso Parma per l’Atalanta di Gasperini, che al Tardini va in cerca di punti preziosi per la corsa Champions.

Il tecnico piemontese “rispolvera” Ilicic e lascia in panchina Muriel.

Le formazioni ufficiali

Parma (4-3-3): Sepe; Busi, Alves, Osorio, Gagliolo; Grassi, Sohm, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

Dalle 15 la diretta del match