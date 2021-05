Leonardo Pavoletti, autore del secondo gol del Cagliari, festeggia la vittoria della sua squadra su Instagram. La dedica è speciale

Leonardo Pavoletti si toglie ancora una volta le spalle dalle ceneri del passato per festeggiare il suo gol e la vittoria del suo Cagliari contro il Benevento in una sfida delicatissima per il futuro e la permanenza delle due compagini in Serie A.

Pavoloso, su Instagram, coglie l’occasione per dedicare questo trionfo alla sua mamma e alla sua compagna che l’ha reso padre di Giorgio: «Questa vittoria è per tutte le mamme, soprattutto le nostre…che oggi saranno più orgogliose che mai».

