Due interventi, sabato 8 maggio, per la Stazione Cnsas di Valbondione, VI Delegazione Orobica.

Intorno alle 13 il primo allertamento, per una persona scivolata su una lingua di neve; era rimasta bloccata e non riusciva più né a salire, né a scendere. Si trovava in località Baita Casinel.

Quattro tecnici si sono portati in piazzola, a disposizione per le operazioni; nel frattempo l’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ha recuperato la persona.

Mentre era ancora in corso il primo intervento, altra chiamata, dopo una ventina di minuti. In questo caso, si trattava di un incidente su terreno impervio.

Un uomo di 42 anni, che si trovava nei dintorni del rifugio Curò, aveva riportato un trauma a una caviglia in fase discesa e non riusciva a proseguire.

Le squadre del Cnsas, grazie anche all’Enel, che per accelerare i tempi di intervento ha messo a disposizione la funivia tra Valbondione e il Curò, in poco tempo sono arrivate in quota. I soccorritori, dopo un tratto a piedi, hanno raggiunto l’infortunato. Dopo avere valutato la situazione, lo hanno immobilizzato e trasportato a Valbondione, dove c’era l’ambulanza. L’uomo è stato portato in ospedale per accertamenti.