Futuro sempre più in bilico per Andrea Pirlo, il tecnico della Juventus è ad un passo dall'esonero dopo l'ennesimo flop in questo campionato dei bianconeri. Nonostante la piena fiducia espressa in tutte le situazioni da parte della società, dopo il KO per 3 a 0 contro il Milan, inizia a a farsi sempre più insistente la voce dell'addio immediato del "maestro". Tre partite per salvare una stagione che potrebbe concludersi con una clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League.