(ANSA) – WASHINGTON, MAY 9 – Altra sparatoria in Usa, questa volta in un hotel del centro di Phoenix, Arizona, dove una persona è morta e almeno altre sette sono rimaste ferite. Lo riferisce la polizia, secondo cui si tratta di una lite finita male durante un evento cui stavano partecipando le persone rimaste coinvolte nell’incidente, tutte tra i 18 e i 22 anni, (ANSA).