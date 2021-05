Per la prima serata in tv, lunedì 10 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Chiamami ancora amore”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La mela” e “Il secondo”.

Nel primo, l’assistente sociale indaga sui primi mesi di vita di Pietro e sulle capacità di cura della madre. A obbligarla a questa mossa sono le accuse rivolte da Enrico ad Anna e le prove che lui ha raccolto per dimostrare il comportamento della moglie all’epoca. Rosa Puglisi interroga prima il pediatra del bambino e poi tutte le figure che possono restituirle uno sguardo su quel periodo…

Nel secondo, Enrico passa da accusatore ad accusato. L’assistente sociale si accorge di alcuni episodi sospetti nel passato del figlio. Rosa Puglisi raccoglie la testimonianza dell’allenatore della scuola calcio di Pietro e la confronta con un accesso insolito al pronto soccorso…

Su RaiDue alle 21.20 verrà proposto il film “A Napoli non piove mai”. Dopo l’ennesimo litigio con il padre e con la fidanzata che lo lascia a causa del suo essere un eterno Peter Pan, il napoletano Barnaba cerca ospitalità dagli ex compagni di scuola e trova le porte aperte da Jacopo, che soffre di sindrome dell’abbandono da quando è stato mollato sull’altare. Certo che San Gennaro possa aiutarlo, Barnaba lo prega ogni giorno in una piccola chiesa, dove un giorno conosce la restauratrice Sonia. Milanese appena laureata, Sonia soffre della sindrome di Stendhal e ha accettato un lavoro a Napoli solo per poter sfuggire al padre e allo spasimante Crocifisso. L’arrivo di Sonia nelle vite di Barnaba e Jacopo porterà grandi cambiamenti per tutti.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.35 l’appuntamento è con “L’isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “John Wick”; su La7 alle 21.15 “Il giurato”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Il fantasma di Cassley”; su Iris alle 21 “Heart of the sea – Le origini di Moby Dick” e su Italia2 alle 21.10 “Dragonheart – Battaglia per il cuore di fuoco”.

Rai4 alle 21.20 proporrà la serie “Resident Alien”. Arrivato sulla Terra per distruggere l’umanità, l’extraterrestre Hah Re assume l’identità del medico Harry Vanderspleigle e inizia a collaborare con la polizia locale per risolvere un caso di omicidio.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Sciarada – Il circolo delle parole. Treccani, il volto delle parole”. La storia epica di uno degli enti italiani più prestigiosi, l’Istituto dell’Enciclopedia Treccani, fondato da Giovanni Treccani. La storia dell’istituto e quella del celebre vocabolario si intrecciano con la storia del nostro Paese e vengono raccontate con ricostruzioni e testimonianze.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien” e su Mediaset Extra alle 21.05 “Avanti un altro… pure di sera!”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai