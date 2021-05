Arbitro Cagliari-Fiorentina: designato il direttore di gara del match in programma mercoledì alle 18:30 alla Sardegna Arena

L’AIA ha designato Mariani come arbitro per il match in programma mercoledì alle 18:30 tra Cagliari e Fiorentina. A coadiuvare il fischietto romano gli assistenti Colaressi e Paganessi. Quarto uomo Marini mentre al Var Manganiello e Giallatini.

CAGLIARI-FIORENTINA h 18:30

MARIANI

COLAROSSI – PAGANESSI

IV: MARINI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: GIALLATINI

