Furto nella notte tra sabato e domenica in un bar di Bari, sito in via Amendola. Alcuni ignoti, dopo aver sfondato la vetrata d’ingresso, si sono introdotti nel locale e si sono impossessati di 2mila euro, scappando via senza lasciare traccia.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono prontamente giunti gli agenti della Polizia di Stato. Durante il controllo però, all’interno di una stanza, i poliziotti hanno trovato 16 cartucce e 2 bossoli di vario tipo. Le indagini per risalire ai responsabili del furto, dunque, proseguono, ma intanto il proprietario del bar è stato denunciato per detenzione illegale di munizioni.

Sempre nella notte tra sabato e domenica, a Mola, sulla complanare ovest, i poliziotti hanno fermato un’auto che viaggiava ad alta velocità. L’auto, condotta da un 23enne pregiudicato e con a bordo altre 3 persone, è stata controllata dagli agenti: nel bagagliaio, così, è stata trovata una mazza da baseball. Il giovane è stato denunciato e a carico di tutti gli occupanti sono state elevate le sanzioni per violazione delle norme anti Covid.

L’articolo Bari, vetrata del bar sfondata: furto nella notte in via Amendola. E per il titolare scatta anche una denuncia proviene da Telebari.