I quotidiani sportivi di oggi danno ragione al Benevento e bocciano pesantemente Doveri e Mazzoleni

Le polemiche per il rigore non concesso al Benevento contro il Cagliari non accennano a placarsi.

Anche i maggiori quotidiani sportivi di oggi si sono espressi in merito all’episodio e hanno bocciato pesantemente Doveri e Mazzoleni. Per TuttoSport e il Corriere dello Sport il voto al direttore di gara è 4 mentre all’assistente Var 3. La Gazzetta dello Sport è più docile e concede un 5,5 a Doveri.

