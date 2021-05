Il quadro degli ottavi della Coppa Italia Under 19 ha il suo penultimo tassello: il Lecco si impone 5-3 ai rigori sul Leonardo nell’accoppiamento 4 del primo turno e affronterà la vincente di Orange Futsal Asti-San Carlo Sport, match previsto per domenica 16. LA FORMULA – In caso di parità al termine dei 40′ delle sedici gare secche, spazio a due supplementari da 5′ ciascuno. Qualora persistesse l’equilibrio, sarebbero i rigori a decidere la qualificazione agli ottavi, che metterà in palio i biglietti per la Final Eight di categoria, in programma dal 30 maggio al 2 giugno. Il primo turno va in scena sul campo della migliore classificata, stesso criterio per il secondo… Source