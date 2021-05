Tre quarti dei playoff di Serie A Femminile sembrano ben indirizzati. Le grandi hanno un approccio degno di tal nome in gara-1 della corsa scudetto, sfruttano campo e blasone e si portano avanti senza problemi nelle rispettive serie. L’imbattuto Città di Falconara, fresco vincitore di Coppa Italia, impiega un tempo per sbrigare la pratica Cagliari: doppietta dell’ex Marta nel 5-2 delle Citizens. Campionato o playoff non fanno differenza, Debora Vanin ha sempre il piede caldo: c’è il suo marchio (anzi due) nel rotondo 6-1 del Kick Off a un Bisceglie che sembra aver ormai staccato la spina. Nel posticipo serale il Montesilvano con una grande partenza regola il Città di Capena, nel segno di Amparo. I PLAYOUT invece cominciano nel… Source