Compleanno Dessena: tanti auguri all’ex capitano del Cagliari che oggi spegne 34 candeline

Spegne oggi 34 candeline Daniele Dessena, ex centrocampista e capitano del Cagliari, attualmente in forza al Pescara in Serie B. Militato in Sardegna per la prima volta nella stagione 2009/10 (in prestito dalla Sampdoria), ha poi vestito la maglia rossoblù ininterrottamente dal 2011 al 2019, instaurando un legame importante con la città e i suoi tifosi.

La redazione di CagliariNews.24.com e i sostenitori del Cagliari gli augurano un sereno e felice compleanno.

