Alessio Cragno e Lorenzo Pellegrini sono i migliori italiani della 35^ giornata di Serie A stando ai voti dei principali quotidiani

Come riportato dal sito ufficiale della Figc, Alessio Cragno e Lorenzo Pellegrini sono i migliori italiani della 35^ giornata di Serie A secondo i voti dei tre principali quotidiani sportivi nazionali.

Cragno è decisivo in tre occasioni, tutte nel primo tempo. Al 30esimo si fa trovare pronto sulla conclusione mancina sul primo palo di Caprari; otto minuti più tardi salva il risultato grazie a un riflesso prodigioso sulla spizzata di testa da parte di Schiattarella; in ultimo, a un minuto dalla fine della prima frazione, dice di no ancora una volta a Caprari su un colpo di testa da distanza ravvicinata. Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Cagliari che vola a più quattro sulla terzultima.

L’articolo Cragno e Pellegrini i migliori italiani della 35ª giornata di Serie A proviene da Cagliari News 24.