Sono le patate novelle il prodotto della settimana al mercato ortofrutticolo bergamasco. Sono un’occasione da cogliere per la propria spesa dal fruttivendolo o dall’ambulante di fiducia: ci troviamo, infatti, nel momento migliore per assaporarle.

Gli areali produttivi di riferimento sono le regioni del centro-sud Italia: in termini di volumi sono protagoniste Sicilia e Puglia, da dove proviene la maggior parte del raccolto. Si tratta di varietà particolari, reperibili per un periodo di tempo relativamente breve perché non si prestano alla conservazione e sono abbastanza delicate. Si caratterizzano per la presenza di una buccia molto fine e vanno consumate piuttosto rapidamente. Il rapporto qualità-prezzo è allineato agli anni precedenti e il livello qualitativo risulta decisamente buono.

Dotate di svariate proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, sono ricche di vitamine (C, B3, B5, B6, K e J) e minerali (fosforo, calcio, magnesio, ferro e zinco). Grazie alla loro composizione, hanno proprietà diuretiche e depurative.

Inoltre, sono alleate nella lotta all’ipertensione grazie alla presenza di potassio. Generalmente, il loro consumo è indicato anche per chi soffre di diabete, in quanto le fibre in esse contenute facilitano l’assorbimento degli zuccheri semplici dall’intestino.

In cucina possono essere adoperate in svariate ricette. Ad esempio, sono ottime al forno, in padella, cotte al vapore, fritte o lessate. Si prestano per svariate preparazioni: dal classico gateau ai primi piatti (gnocchi, pizzoccheri e pastasciutta), per accompagnare secondi di carne o pesce, come contorno e per farcire torte salate.

Dando uno sguardo più in generale al mercato ortofrutticolo, come spesso accade, verso il fine-settimana si è verificato un rincaro delle fragole. Gli areali produttivi di riferimento sono Basilicata e Campania, il livello qualitativo nella massa è molto buono e la richiesta è soddisfacente. Sulla piazza non è ancora presente in maniera continuativa e significativa il raccolto delle regioni settentrionali ma è normale che sia così perché ancora presto.

Aumenta la disponibilità di ciliegie spagnole e non ci sarebbe da stupirsi se verso la fine della prossima settimana arrivassero le prime partite italiane. Stiamo parlando, comunque, di varietà piuttosto precoci con qualità organolettiche destinate progressivamente a migliorare e la polpa ancora tenera.

Aumenta la disponibilità di albicocche, che provengono soprattutto dalla Spagna: sono gradevoli dal punto di vista estetico mentre convincono meno per il sapore anche se presto dovrebbero migliorare. Lasciarle qualche giorno in più sulla pianta nei luoghi di produzione aiuterà ad aumentarne la qualità. Oltre alla merce iberica ci sono alcune partite siciliane: si tratta di primizie e, quindi, il prezzo è abbastanza sostenuto.

È decisamente buona la qualità dei meloni: l’areale produttivo di riferimento al momento è la Sicilia che, rispetto agli altri Paesi esteri riesce a offrire un prodotto che si distingue per il grado zuccherino e una miglior consistenza della polpa. Il rapporto qualità-prezzo e i volumi su cui si può contare sono buoni: nonostante nei giorni scorsi l’andamento climatico non sia stato favorevole al loro consumo, le richieste stanno aumentando perché il livello qualitativo merita e chi li ha assaggiati li cerca.

Aumentano i volumi di pesche e nettarine e, contestualmente, diminuiscono le loro quotazioni. Il luogo d’origine è la Spagna mentre è ancora presto per il prodotto italiano. I prezzi si posizionano entro valori già abbordabili a fronte di un aumento dell’offerta. Intanto, nella massa, cresce la pezzatura dei frutti, com’è fisiologico che sia con l’inoltrarsi della primavera.

Risultano maggiormente rallentate le compravendite delle angurie, che sono originarie prevalentemente dal Marocco a eccezione di alcuni approvvigionamenti a intermittenza dalla Sicilia. Finchè non aumenteranno le temperature, però, con ogni probabilità non ci saranno grandi soddisfazioni.

Passando al comparto orticolo, rispetto alla scorsa settimana diminuisce ulteriormente il prezzo degli asparagi. Gli areali di riferimento sono molteplici e si sovrappongono: viene meno la necessità di importare prodotto estero perché la merce nazionale è più che sufficiente per rispondere alle richieste.

Aumenta la disponibilità di fagiolini italiani, soprattutto siciliani, che fungono da calmiere per questi ortaggi. La qualità è elevata e rimane l’alternativa marocchina, economicamente più conveniente, a fronte di una qualità differente.

Per concludere, calano le quotazioni dei peperoni sia esteri (olandesi e spagnoli) sia italiani, mentre sono stabili le altre referenze.

LA RICETTA DELLA SETTIMANA

Patate novelle al pimento

a cura della Cucina Italiana

Ingredienti

1 Kg patate novelle, con la buccia

70 g pancetta

aglio

rosmarino

scorza di limone

olio extravergine d’oliva

sale grosso

pimento in grani (è un pepe particolare, viene dalla giamaica, è meno forte di quello tradizionale)

Durata: 1 h

Livello: Facile

Dosi: 6 persone

Procedimento

Per la ricetta delle patate novelle al forno aromatizzate al pimento, scegliete patate novelle di media dimensione; spazzolatene bene la buccia poi sistematele in una pirofila, insieme con tre, quattro, grossi spicchi di aglio interi.

Irroratele con un filo d’olio, cospargetele con un pugno di sale grosso, quindi passatele in forno a 200° per circa un’ora. Intanto preparate un battuto con la pancetta, una scorzetta di limone, foglioline di rosmarino e soffriggetelo in un filino d’olio.

Quando le patate saranno cotte, tagliatele a metà e, senza pelarle, accomodatele nel piatto da portata; cospargetele con il soffritto caldo, spolverizzatele con pimento macinato e servitele subito.