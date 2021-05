Dopo le oltre 130 persone che hanno potuto visitare la nuova collezione di vetri d’arte veneziani Nasci-Franzoia in concomitanza con la vernice per la Stampa e la presentazione ufficiale di sabato 8, domenica 9 maggio la Galleria Rizzarda ha aperto ufficialmente i battenti al pubblico, il cui accesso, ricordiamo, è programmato e ridotto in base alle normative sull’epidemia da Covid-19 in atto.

Nonostante gli ingressi contingentati, domenica sono state una settantina le persone che hanno scelto di non perdere nemmeno un giorno per poter ammirare gli oltre 800 straordinari pezzi dell’esposizione, curata direttamente dallo stesso architetto Ferruccio Franzoia.

“Francamente, esordisce l’assessore alla Cultura del Comune di Feltre Alessando Del Bianco, non è una sorpresa. L’importanza e la valenza artistica e storica della donazione ora esposta alla Galleria Rizzarda sono tali da collocare la stessa nella cerchia dei più importanti musei di arti decorative a livello nazionale ed internazionale.

Nonostante solo ora si intravedano i primi segnali di un’autentica uscita dall’emergenza sanitaria, continua Del Bianco, abbiamo deciso di tenere ferma la data di questa apertura proprio per intercettare, e per certi versi anticipare, il grande desiderio di “bello artistico” che si percepisce negli ambienti specializzati, ma anche tra i cittadini. Siamo certi che questa straordinaria collezione, frutto della generosa donazione dell’architetto Franzoia, darà un contributo decisivo nel percorso di ulteriore accreditamento di Feltre come centro di interesse culturale, artistico e turistico ben oltre confini regionali”, conclude l’assessore Del Bianco.

Ricordiamo che la visita alla Collezione di vetri Nasci-Franzoia e l’accesso alla Galleria Rizzarda sono prenotabili on-line sul sito visitfeltre.info

