Irpiniatimes.it

Graziella Di Grezia, mamma di Lycio, Gabriele, Annarita.

Pianista classica.

Medico Radiologo, PhD.

Scrive per lavoro, ma soprattutto per missione e per passione.

Ha pubblicato “Anima” (2000), “Crisalide – Monologhi di una gravidanza” (2015), “Viva” (2016), “Quest’anno non vado al mare” (2017), 2017), “Versi immersi” – grausedizioni (2020).

______________________________________

Mi chiedo dove

finisca lo zucchero

lasciato nelle bustine.

quelle piegate vicino alla tazza.

Mi chiedo quanta gentilezza

rimane piegata nelle bustine

e quanta dolcezza sprecata

nei granelli che restano

sul bancone del bar.

Fate come i bambini che si

leccano le dita.

fatelo con gentilezza

fatelo con dolcezza.

Non sprecate lo zucchero dei caffè.

Fuori dai caffè.

L’articolo Lunedì 10 maggio 2021 – L’angolo della poesia proviene da irpiniatimes.