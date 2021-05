Grande risultato per la Juventus U23, che espugna il campo di Busto Arsizio, con un sorpredente 3-1, ed elimina la Pro Patria dai playoff. Protagonisti del match, Ranocchia, Brighenti e Correia, autori dei gol che hanno permesso alla squadra di Zauli di accedere al 2° turno. Ai padroni di casa, non basta la rete di Latte Lath. Ora per i piemontesi, l'avversario si chiama Pro Vercelli, in un derby piemontese tutto da vivere. PRO PATRIA-JUVENTUS U23 Source