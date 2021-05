Sono ormai passate le ore 22, orario di coprifuoco e di chiusura di tutti i locali con spazio all’aperto che da oggi, in zona gialla, hanno potuto servire ai tavoli. Non tutti i bar, pub e ristoranti della città però hanno un’area esterna e quindi per molti imprenditori oggi è stata una giornata come altre, tra asporto e consegne a domicilio.

Sono stati tanti e diversi gli umori che in questa giornata abbiamo raccolto tra i cittadini e i titolari di alcuni locali del centro cittadino. Tra tutti, è emersa certamente la gioia di un ritorno ad una quasi normalità fatta di un caffè al bar, un cocktail o una birra con gli amici.

Complice il tempo mite, infatti, molti catanzaresi hanno approfittato della riapertura per riappropriarsi di quella socialità che sembrava ormai perduta.