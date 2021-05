Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, come riporta l'ANSA, è intervenuto nel corso della trasmissione di Radio Anch'io sport sulle problematiche che potrebbero nascere in caso di promozione in Serie A della Salernitana di proprietà del presidente della Lazio Claudio Lotito. Ecco le sue parole: “Tutti sanno che la Lazio e il club campano hanno la stessa proprietà e la stessa situazione di controllo non può essere mantenuta, pena la mancata iscrizione al campionato. Noi abbiamo un articolo chiaro quello delle Noif che rafforza un principio statutario importante che non consente la partecipazione e il controllo in vi Source