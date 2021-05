Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane mercoledì 12 maggio a causa di uno sciopero nazionale di 4 ore del settore Trasporto Pubblico Locale, al quale ha aderito anche l’USB di Puglia e Basilicata con le seguenti modalità: in Puglia il personale di esercizio sciopererà dalle ore 15.35 alle ore 19.35, in Basilicata dalle ore 16.15 alle ore 20.15, mentre il personale degli impianti fissi si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore di servizio in entrambe le regioni.Ai sensi dell’art. 9 della delibera in attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,… Source