La gara tra Hellas Verona e Bologna, penultimo turno del campionato di Serie A, potrebbe subire uno spostamento di giorno e ora. A comunicarlo è la Lega Serie A, che dovrà evitare sovrapposizioni con le partite che si giocheranno nei playoff di Serie B ed in modo particolare quelle del Chievo Verona. Ecco il comunicato della Lega Serie A: “Si comunica che, in caso di qualificazione della Società A.C. Chievo Verona alle Seminifinali di andata dei Playoff per la promozione al Campionato di Serie A Tim 2021/2022, la gara del Campionato di Serie A Tim 2020/2021 Hellas Verona-Bologna, ad oggi programmata per lunedì 17 maggio alle ore 20.45, sarà posticipata a Source